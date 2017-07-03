Медицина

18:21 03.07.2017

Члены рабгруппы согласны исключить из медреформы сооплату – Богомолец

Члены рабочей группы по доработке законопроекта по медицинской реформе согласовали позицию относительно исключения из документа нормы о сооплате за медицинские услуги, сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"В настоящее время у членов рабочей группы есть согласованная позиция о необходимости исключить из текста законопроекта норму о сооплате медицинских услуг", - написала она.

Ранее глава профильного комитета настаивала на необходимости урегулировать вопрос сооплаты за медуслуги для малоимущих.

Как сообщалось, депутаты подали 886 поправок ко второму чтению на 328 страницах к правительственному законопроекту №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медпомощи и обеспечения лекарственными средствами, который закладывал основные положения предлагаемой Министерством здравоохранения отрасли.

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