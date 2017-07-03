Минздрав начал прием заявок для формирования новой редакции реестра лекарств по программе реимбурсации

Министерство здравоохранения Украины начало сбор заявок от производителей и импортеров лекарственных средств для формирования нового реестра препаратов, стоимость которых подлежит возмещению.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, срок приема заявок заканчивается 12 июля (включительно).

В заявке должна содержаться следующая информация относительно препарата: его международное непатентированное (МНН) и торговое название, форма выпуска, сила действия – дозировка, количество единиц лексредства в упаковке, код анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ), название и страна производителя, номер регистрационного удостоверения на лекарственные средства и дата окончания его срока действия, а также оптово-отпускная и розничная цена за упаковку.

Кроме того, с целью ознакомления субъектов фармацевтического рынка Минздрав опубликовал новую редакцию реестра оптово-отпускных цен на препараты по состоянию на 1 июля.

Ранее ведомство сообщило, что нова редакция реестра лекарственных средств по программе реимбурсации будет введена в действие 31 июля.