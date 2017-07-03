Филя Жебровская покидает должность гендиректора "Фармак" и возглавит НС компании

Филя Жебровская покидает должность генерального директора ЧАО "Фармак" (Киев) и возглавит наблюдательный совет компании, займется стратегическим планированием.

Об этом она сообщила журналистам в понедельник.

"Я покинула в пятницу должность гендиректора. Но останусь с "Фармаком" всегда. Потому, что я являюсь основным акционером", - сказала Ф.Жебровская.

Она также сообщила, что исполнительным директором компании стал Августин Дубничка, ранее работавший в словацкой компании "Зентива".

Кроме того, Ф.Жебровская добавила, что компания намерена уделить внимание присутствию на европейских рынках.

"Задача стоит стать хорошим игроком на европейских рынках", - сказала она.