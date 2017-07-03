Медицина

09:42 03.07.2017

Филя Жебровская покидает должность гендиректора "Фармак" и возглавит НС компании

Филя Жебровская покидает должность генерального директора ЧАО "Фармак" (Киев) и возглавит наблюдательный совет компании, займется стратегическим планированием.

Об этом она сообщила журналистам в понедельник.

"Я покинула в пятницу должность гендиректора. Но останусь с "Фармаком" всегда. Потому, что я являюсь основным акционером", - сказала Ф.Жебровская.

Она также сообщила, что исполнительным директором компании стал Августин Дубничка, ранее работавший в словацкой компании "Зентива".

Кроме того, Ф.Жебровская добавила, что компания намерена уделить внимание присутствию на европейских рынках.

"Задача стоит стать хорошим игроком на европейских рынках", - сказала она.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Комиссия выбрала главврачом Охматдета доктора из Коломыи Ирину Садовяк

Минздрав утвердил состав общественного совета

Стартовала правительственная программа "Доступные лекарства"

Современное диагностическое оборудование передал Винницкому военному госпиталю посол Японии в Украине

В Киеве на прошлой неделе заболеваемость гриппом выросла на 8,1%

ПОСЛЕДНЕЕ

"Украинское хризотиловое объединение" призывает Минздрав отозвать приказ о запрете использования асбеста

Академия меднаук определит объекты критической инфраструктуры в сфере здравоохранения совместно с СБУ

Минздрав вновь предлагает отсрочить дату вступления в силу Нацперечня лекарств

Кибератака не повлияла на производственные процессы крупнейшего фармпроизводителя "Фармак"

Минздрав перераспределил ряд лекарств по детской онкологи, закупленных за средства 2015 г.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
чехол для мобильного телефона купить
РЕКЛАМА