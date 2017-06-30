Медицина

16:45 30.06.2017

Минздрав вновь предлагает отсрочить дату вступления в силу Нацперечня лекарств

Министерство здравоохранения Украины предлагает отсрочить до сентября дату начала применения Национального перечня основных лекарственных средств при осуществлении закупок.

Соответствующий проект о внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины № 333 от 25 марта 2009 года обнародован на сайте ведомства для общественного обсуждения.

В частности, ведомство предлагает перенести на 1 сентября 2017 года начало применения положения, согласно которому учреждения здравоохранения, которые полностью или частично финансируются за счет государственного или местного бюджетов должны будут закупать лекарственные средства, включенные в национальный перечень.

Кроме того, министерство предлагает перенести на 1 января 2018 года норму, в соответствии с которой учреждения здравоохранения могут осуществлять закупку лекарственных средств, не включенных в нацперечень в случае, если они в полном объеме обеспечены препаратами, входящими в данный перечень.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Комиссия выбрала главврачом Охматдета доктора из Коломыи Ирину Садовяк

Минздрав утвердил состав общественного совета

Стартовала правительственная программа "Доступные лекарства"

Современное диагностическое оборудование передал Винницкому военному госпиталю посол Японии в Украине

В Киеве на прошлой неделе заболеваемость гриппом выросла на 8,1%

ПОСЛЕДНЕЕ

Кибератака не повлияла на производственные процессы крупнейшего фармпроизводителя "Фармак"

Минздрав перераспределил ряд лекарств по детской онкологи, закупленных за средства 2015 г.

Заболеваемость ботулизмом в Украине такая же, как в прошлые годы, но ситуация усложнена отсутствием сыворотки

Рынок контрабандных лекарственных средств может достигать более 100 млн грн

Херсонская ОГА изучает вопрос создания медуниверситета в Херсоне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
отбойные молотки купить
РЕКЛАМА