Минздрав вновь предлагает отсрочить дату вступления в силу Нацперечня лекарств

Министерство здравоохранения Украины предлагает отсрочить до сентября дату начала применения Национального перечня основных лекарственных средств при осуществлении закупок.

Соответствующий проект о внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины № 333 от 25 марта 2009 года обнародован на сайте ведомства для общественного обсуждения.

В частности, ведомство предлагает перенести на 1 сентября 2017 года начало применения положения, согласно которому учреждения здравоохранения, которые полностью или частично финансируются за счет государственного или местного бюджетов должны будут закупать лекарственные средства, включенные в национальный перечень.

Кроме того, министерство предлагает перенести на 1 января 2018 года норму, в соответствии с которой учреждения здравоохранения могут осуществлять закупку лекарственных средств, не включенных в нацперечень в случае, если они в полном объеме обеспечены препаратами, входящими в данный перечень.