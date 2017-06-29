Заболеваемость ботулизмом в Украине такая же, как в прошлые годы, но ситуация усложнена отсутствием сыворотки

Количество случаев заболевания ботулизмом в Украине не превышает среднестатистических показателей за последние годы, но ситуация осложняется отсутствием сыворотки против ботулизма, заявляет директор департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) Борис Кобаль.

"На сегодня мы проводим расследование 43 случаев (заболевания ботулизмом – ИФ)", - сообщил Б.Кобаль, отметив, что из этого количества 31 случай связан с употреблением потребителями рыбной продукции, из них 6 завершились летально.

Как сообщает сектор взаимодействия со СМИ Госпродпотребслужбы в четверг, кроме того, сейчас фиксируются случаи заболевания из-за употребления рыбы промышленного производства, чего раньше почти не было.

По словам Б.Кобаля, в 2014 году зафиксировано 170 случаев заболевания ботулизмом, из них 17 летальных, а в 2015 - 178, из них летальных - 7.

Как сообщалось, в последнее время в Украине отмечены случаи заболевания ботулизмом, связанные, в частности, с употреблением вяленой рыбы.

В настоящее время в Украине не зарегистрирован ни один из видов сыворотки от ботулизма.