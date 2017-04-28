Минздрав намерен передать в правоохранительные органы материалы о нецелевом использовании некоторыми клиниками закупленных за средства госбюджета лекарств

Министерство здравоохранения Украины планирует передать в правоохранительные органы материалы относительно нецелевого использования в некоторых клиниках лекарственных средств, закупленных за средства госбюджета, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун журналистам в пятницу.

"Есть проблема: лекарства, которые были закуплены за средства госбюджета 2015 года, не использовались. (Клиники) нам врут, когда говорят о потребности. Сейчас мы ищем тех, кто это сделал, будут переданы материалы на Национальную полицию за нецелевое использование средств. Думаю, к середине мая уже будем иметь информацию", - сказала она.

У.Супрун уточнила, что, в одной из областей потребность в дорогостоящем препарате составляла 500 доз, однако бюджетных средств хватило на закупку 100 доз.

"Мы закупили 100 доз, которые имели срок годности 15 месяцев. Но оказалось, что за 15 месяцев они использовали всего две дозы, а 98 доз не использовали", - констатировала и.о. министра.

"Сейчас наш бывший внештатный специалист, которого мы уволили, собирает пресс-конфернции. Мы перекрыли им потоки, поэтому против нас идет такая кампания", - подчеркнула У.Супрун.

Как сообщалось, в конце марта текущего года британское закупочное агентство Crown Agents сообщило, что заменит ряд закупленных по заказу Министерства здравоохранения Украины за средства государственного бюджета 2015 года лекарственных средств, запасы которых не были использованы больницами, а срок годности истекает.

Ранее ряд больниц предоставил Минздраву информацию о том, что не сможет использовать некоторые лекарственные средства до истечения срока их годности.

Согласно представленным Crown Agents данным, в частности, речь идет о ряде препаратов, срок годности которых истекает 1 апреля 2017 года и 31 декабря 2017 года.

При этом агентство уточнило, что ряд препаратов, которые будут подлежать замене, были поставлены больницам в мае-июне 2016 года.

Crown Agents уже ведет переговоры с производителями и поставщиками по согласованию графика замены. Лекарственные средства, изъятые в процессе замены, будут уничтожены.

Минздрав в 2015 году передал трем международным организациям – Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), ПРООН и британскому закупочному агентству Crown Agents - закупки лекарств по 12 государственным программам за средства госбюджете.