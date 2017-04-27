Ученые намерены потребовать от Кабмина разрешить использование в Украине каннабиса для научных и медицинских целей

Украинские учёные намерены обратиться к Кабинету министров Украины с требованием разрешить использование каннабиса (конопли) и препаратов на его основе для научных и медицинских целей.

"Научное сообщество Украины нуждается в таких же условиях существования, как и международное научное сообщество", - говорится в открытом для подписания обращении украинских ученых к правительству, которое было обнародовано на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

По словам ведущего научного сотрудника Института физиологии им.Богомольца, кандидата биологических наук Дмитрия Исаева, реализация использования каннабиноидов и их производных в научных и медицинских целях в Украине невозможно, поскольку это запрещено украинским законодательством.

"В практике развитых стран мира каннабиноиды ... являются безальтернативным фармакологическим средством... Действующие законы о научной деятельности запрещают украинским ученым проводить исследования (с этими препаратами - ИФ). Более того, ученым, которые изучают каннабиноидные рецепторы, грозит уголовное преследование лишь за то, что они изучают важные клеточные процессы организма человека", - сказал Д.Исаев.

По мнению активиста проекта "Наркополитика" Центра визуальной культуры Назария Совсуна, в Украине необходимо узаконить научные исследования каннабиса для нужд фармакологической отрасли, производство отечественных медицинских препаратов на его основе и упростить доступ украинских пациентов к медикаментам иностранного производства на основе каннабиса.

"Для выработки гуманного и эффективного антинаркотического законодательства в первую очередь необходимы научные исследования о влиянии психоактивных веществ на здоровье, в частности с целью их дальнейшего юридического разделения по уровню реального вреда", - отметил Н.Совсун.