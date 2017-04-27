Медицина

13:00 27.04.2017

Около 48 тыс. киевлян воспользовались программой "Доступные лекарства"

Около 48 тыс. жителей Киева воспользовались правительственной программой по возмещению стоимости лекарственных средств от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета ІІ типа "Доступные лекарства", сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в четверг со ссылкой на КП "Фармация".

Средняя стоимость одного рецепта составляет 40 грн.

Наибольшим спросом пользуются препараты для лечения гипертонической болезни, отмечается в сообщении.

Согласно данным КГГА, в Киеве в программе реимбурсации принимают участи 54 аптек.

Как сообщалось, программа по возмещению стоимости лекарственных средств, на которую из государственного бюджета выделено 500 млн грн, стартовала в Украине 1 апреля 2017 года.

В Украине по состоянию на 20 апреля около 2,7 тыс. аптек подписали договора об участии в программе "Доступные лекарства".

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