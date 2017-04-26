Медицина

16:57 26.04.2017

Минздрав обнародовал перечень кандидатов в состав общественного совета

Министерство здравоохранения Украины обнародовало на своем веб-сайте список кандидатов, допущенных к участию в учредительном собрании по формированию общественного совета при ведомстве.

Среди участников собрания президент ассоциация "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ) Петр Багрий, директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) Владимир Руденко, исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины" – Ольга Стефанишина, глава БФ "Родители за вакцинацию" Тимофей Бадиков, глава общественного союза "Орфанные заболевания Украины" Татьяна Кулеша, менеджер инициативы "Общественное здоровье" Международного фонда "Возрождение" Ксения Шаповал-Дайнега, директор политики и адвокации Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) Виталий Ткачук.

Кроме того, в перечень участников также включены представители организаций "Крылья надежды", "Украинская лига развития паллиативной и хосписной помощи", "Право на здоровье", Профессиональная ассоциация работников здравоохранения, Объединение организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности.

В целом к участию в собрании было допущено 111 кандидатов.

Как сообщалось, Минздрав назначил на 27 апреля учредительное собрание, в ходе которого при помощи рейтингового интернет-голосования будет сформирован новый состава общественного совета при министерстве.

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