Тендеры на закупку ангиографов для развития сети реперфузионных кардиоцентров будут объявлены в ближайшее время – Супрун

Тендеры на закупку ангиографов для развития всеукраинской сети реперфузионных кардиологических центров будут объявлены в ближайшее время, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Планируется совместно с местными бюджетами до конца года закупить 13 ангиографов для 11 областей. Уже технические задания по ангиографам переданы на регионы, средства выделены и в ближайшие дни будут тендеры", - сказала она на заседании правительства в Киеве в среду.

У.Супрун подчеркнула, что сеть кардиоцентров будет гарантировать бесплатное стентирование граждан в ургентных случаях. Проекты развития этой сети будут софинансироваться из госудаственного и местных бюджетов.

Кроме того, она сообщила, что Минздрав равномерно распределит между областями закупленные международными организациями за средства госбюджета стенты, необходимые для работы сети реперфузионных центров.

"Первые стенты поступят уже в этом месяце, мы купили их в пять раз больше, чем в прошлом году, когда закупали через Минздрав", - сказала она.

Как сообщалось, Кабмин 21 февраля принял решение выделить субвенцию местным бюджетам в размере 150 млн грн на закупку ангиографического оборудования для создания в Украине сети кардиологических центров. Согласно постановлению, планируется, что закупка ангиографов будет осуществляться для многопрофильных больниц интенсивного лечения II уровня в пределах созданных госпитальных округов, чтобы обеспечить двухчасовой подъезд пациентов с инфарктом миокарда в эти учреждения.

В настоящее время в стране функционирует сеть 44 кардиоцентров, способных проводить безотлагательное стентирование, однако эта сеть не покрывает потребностей страны.

По информации Минздрава, согласно европейским протоколам лечения, стентирование должно проводиться в первые два часа контакта пациента с медперсоналом и не позднее 12 часов с начала симптомов.

По информации Минздрава, в Украине ежегодно диагностируется около 40 тыс. инфарктов, ориентировочная потребность для Украины в неотложном стентировании у пациентов с острым инфарктом миокарда составляет 16 тыс., в то время как в 2016 году в стране было проведено только 6,800 тыс.. В настоящее время госпитальная летальность от инфаркта миокарда в клиниках, где работают реперфузионные центры, составляет 3-6%.

По расчетам Минздрава, создание сети реперфузионных кардиоцентров позволит предотвращать около 3 тыс. летальных исходов ежегодно.