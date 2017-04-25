"Наш край" будет контролировать выполнение программы Минздрава "Доступные лекарства"

Политическая партия "Наш край" берет под свой контроль выполнение программы "Доступные лекарства" и заставит власть выполнять свои обещания, заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак.

Как сообщает во вторник пресс-служба политсилы, А.Мазурчак отметил, что количество жалоб, которые продолжают поступать на горячую линию "Нашего края", противоречит заявлениям чиновников об "успешном" запуске программы.

"Ежедневно на горячую линию "Нашего края" и в приемные партии поступают многочисленные жалобы от граждан по сложностям в получении рецептов от врачей и бесплатных лекарств в аптеках. Аптеки не спешат присоединяться к участию в программе, поскольку не уверены в получении компенсации от государства. Не урегулировано множество технических вопросов – от подписания договоров между медучреждениями и аптеками до уточнения перечня лекарств и поступления средств на лекарства. Поэтому мы берем под свой контроль реализацию программы", – отметил политик.

Он добавил, что о несовершенстве работы программы свидетельствуют и результаты проверки в регионах, которую "Наш край" начал одновременно с началом ее запуска.

"Как правило, программа "Доступные лекарства" охватывает только крупные областные города – районы и небольшие города заметно отстают. Очевидна провальная разъяснительная работа Минздрава, что привело к недоразумениям между пациентами, врачами и аптекарями, и как следствие – недоверие людей и полное разочарование", – отметил А.Мазурчак.

Сопредседатель партии подчеркнул, что "Наш край" совместно с неравнодушными гражданами берет под свой контроль реализацию программы "Доступные лекарства" по всей территории Украины.

"Если вы принадлежите к трем указанным категориям (больные диабетом II типа, бронхиальной астмой или сердечнососудистыми заболеваниями) и врач отказывает вам в рецепте или вы не можете получить лекарства в аптеке, которая участвует в программе "Доступные лекарства", обращайтесь на нашу "Горячую линию" по телефону 0 800 218 00 4. На основании полученных жалоб партия будет обращаться к правительству и к чиновникам с требованием выполнять программу и контролировать, чтобы все недостатки ее реализации были устранены", - сообщил А.Мазурчак.

Он убежден, совместные усилия и контроль заставят власть выполнять свои обещания.

"Вместе мы добьемся полной реализации программы "Доступные лекарства" и обеспечим людям возможность получить жизненно необходимые лекарства, которые им гарантировало государство", – резюмировал политик.

С 1 апреля Минздрав начал реализацию программы реимбурсации "Доступные лекарства", которая должна предоставить возможность гражданам получать ряд препаратов бесплатно или с небольшой доплатой. Механизм возмещения стоимости лекарств распространяется на сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и бронхиальную астму. Чиновники отчитались, что программа успешно стартовала. Кабмин предоставил подробную карту аптек – партнеров программы "Доступные лекарства", на которой указаны адреса более 1,7тыс. аптек.