Применение европейских протоколов лечения будет стимулировать фармпроизводмтелей расширять продуктовые портфели

Разрешение применять европейские протоколы лечения будет стимулировать фармпроизводителей Украины регистрировать новые препараты, считает заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

"Если производитель увидит, что в Украине работает протокол лечения, предусматривающий использование какого-то препарата, он расширит свой портфель. Европейские протоколы будут стимулировать регистрировать новые препараты", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Замминистра подчеркнул, что приказ Минздрава об использовании европейских протоколов носит разрешительных характер. Врач может выбирать оптимальную для пациента схему лечения, опираясь как на международные, так и национальные протоколы.

По его словам, точное количество международных протоколов лечения, которые будут лигитимизированы в Украине, определить сложно. "Речь идет о сотнях, тысячах протоколов", - сказал он, подчеркнув, что речь идет также о протоколах обследования и профилактики.

При этом А.Линчевский отметил, что к переводу международных протоколов на украинский язык привлечены профессиональные ассоциации врачей.

В свою очередь, министр юстиции Павел Петренко сообщил, что многие действующие на сегодня национальные протоколы включают в себя торговые наименования препаратов, в то время как международные протоколы включают наименование действующего вещества.

"Правительство провело через парламент закон, упрощающий регистрацию препаратов, произведенных и использующихся в странах с жесткой регуляторной системой. Внедряя протоколы лечения, принятые в ЕС, мы стимулируем приход на наш рынок качественных производителей лекарств", - сказал он.

П.Петренко также сообщил, что приказ Минздрава об использовании международных протоколов лечения зарегистрирован Минюстом. Он будет обнародован ориентировочно в конце недели и вступит в силу со дня опубликования.