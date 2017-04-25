Более 100 кандидатов допущены к участию в учредительном собрании по формированию общественного совета при Минздраве

Участие в учредительном собрании по формированию общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины примут 108 кандидатов, сообщила пресс-служба ведомства на сайте.

Еще три кандидата могут быть допущены к участию в учредительном собрании при условии, если в день собрания до начала регистрации участников кандидаты подадут оригиналы документов, а также документальное подтверждение того, что ранее они их уже отправляли, и которые "каким-то образом не попали к инициативной группе".

Как сообщалось, Минздрав назначил на 27 апреля учредительное собрание, в ходе которого при помощи рейтингового интернет-голосования будет сформирован новый состава общественного совета при министерстве.