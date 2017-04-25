Минздрав предлагает внедрить методику расчета медучреждениями потребности в лекарствах

Министерство здравоохранения Украины инициирует внедрение методики расчета потребности в лекарственных средствах медицинских учреждений, которые полностью или частично финансируются за счет государственного или местных бюджетов.

Соответствующий проект приказа с методикой расчета, разработанной для недопущения снижения уровня медицинского обслуживания населения и рационального использования бюджетных средств в условиях сложной экономической ситуации, обнародованы для общественного обсуждения на сайте ведомства.

Для определения потребностей в лекарствах используется метод количественной оценки, в частности, оценки потребностей, которая базируется на показателях заболеваемости, а также метод оценки потребностей в соответствии с показателями потребления. Медучреждения могут определять потребность как при помощи одного, так и в комбинации двух методов.

Как отмечается в проекте приказа, необходимо учитывать ситуации, которые делают невозможным использование препаратов, в частности, окончание рока годности, механическое, физическое, химическое биологическое влияние, во избежание дефицита лекарств.

Метод заболеваемости основан на информации о лекарствах, включенных в Национальный перечень основных лексредств, финансовых ресурсах для фармакотерапии, стандартных схемах лечения, рекомендованных унифицированными клиническими протоколами, показателях заболеваемости населения, в том числе количество эпизодов лечения для каждого заболевания или состояния.

Метод заболеваемости Минздрав рекомендуют использовать для планирования госузакупок, в частности, для новых программ, не имеющих длительной истории применения.

Метод потребления основан на информации о лекарствах из Нацперечня, а также данных о предыдущих объемах потребления каждого из препаратов. Данный метод предлагают использовать для определения потребности в препаратах, стоимость которых подлежит возмещению за счет местного или государственного бюджета.

"Предложенные методы расчета объективных потребностей в лекарственных средствах соответствуют международной практике и могут применяться в учреждениях здравоохранения всех трех уровней оказания медицинской помощи", – отмечается в пояснительной записке к проекту приказа.