Минздрав предлагает внедрить методику расчета медучреждениями потребности в лекарствах
Министерство здравоохранения Украины инициирует внедрение методики расчета потребности в лекарственных средствах медицинских учреждений, которые полностью или частично финансируются за счет государственного или местных бюджетов.
Соответствующий проект приказа с методикой расчета, разработанной для недопущения снижения уровня медицинского обслуживания населения и рационального использования бюджетных средств в условиях сложной экономической ситуации, обнародованы для общественного обсуждения на сайте ведомства.
Для определения потребностей в лекарствах используется метод количественной оценки, в частности, оценки потребностей, которая базируется на показателях заболеваемости, а также метод оценки потребностей в соответствии с показателями потребления. Медучреждения могут определять потребность как при помощи одного, так и в комбинации двух методов.
Как отмечается в проекте приказа, необходимо учитывать ситуации, которые делают невозможным использование препаратов, в частности, окончание рока годности, механическое, физическое, химическое биологическое влияние, во избежание дефицита лекарств.
Метод заболеваемости основан на информации о лекарствах, включенных в Национальный перечень основных лексредств, финансовых ресурсах для фармакотерапии, стандартных схемах лечения, рекомендованных унифицированными клиническими протоколами, показателях заболеваемости населения, в том числе количество эпизодов лечения для каждого заболевания или состояния.
Метод заболеваемости Минздрав рекомендуют использовать для планирования госузакупок, в частности, для новых программ, не имеющих длительной истории применения.
Метод потребления основан на информации о лекарствах из Нацперечня, а также данных о предыдущих объемах потребления каждого из препаратов. Данный метод предлагают использовать для определения потребности в препаратах, стоимость которых подлежит возмещению за счет местного или государственного бюджета.
"Предложенные методы расчета объективных потребностей в лекарственных средствах соответствуют международной практике и могут применяться в учреждениях здравоохранения всех трех уровней оказания медицинской помощи", – отмечается в пояснительной записке к проекту приказа.