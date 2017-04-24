Правительство планирует активизировать создание системы трансплантации

Кабинет министров рассчитывает, что законопроект о внесении изменений в некоторые нормативные акты относительно здравоохранения и трансплантации органов и других анатомических материалов (рег. №2386а-1) будет принят Верховной Радой до конца 2017 года.

Усовершенствование законодательства в сфере трансплантации включено в перечень приоритетных действий правительства на 2017 год.

Кроме того, Кабмин обязал Министерство здравоохранения до конца 2017 года разработать проект постановления правительства о создании национального организационно-методического центра трансплантации и Национальной системы трансплантации.

Как сообщалось, в октябре 2016 года замминистра здравоохранения Александр Линчевский сообщил, что в ведомстве начала работу рабочая группа по созданию координационного центра трансплантологии.

Верховная Рада 21 апреля 2016 года приняла за основу альтернативный законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно трансплантации органов и других анатомических материалов человека (№2386А-1), предусматривающий презумпцию несогласия на трансплантацию. Член парламентского комитета по здравоохранению Алексей Кириченко прогнозировал, что закон о трансплантации может быть вынесен на второе чтение и проголосован в октябре.

Ранее парламентский комитет по здравоохранению не поддержал представленный Минздравом (№2386-а) законопроект, который предусматривал, в частности, "презумпцию согласия" и разделение понятий "трупный" и "живой" донор.