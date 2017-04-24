Минздрав проводит опрос относительно эффективности программы "Доступные лекарства"

Министерство здравоохранения Украина проводит опрос относительно эффективности действия государственной программы по возмещению стоимости лекарственных средств от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета ІІ типа – "Доступные лекарства".

Соответствующая форма, разработанная с целью улучшения программы, состоящая из 24 вопросов, обнародована на сайте ведомства.

Как сообщалось, программа реимбурсации, направленная на предоставление гражданам Украины возможности получения ряда лекарств бесплатно или с небольшой доплатой, на реализацию которой было выделено 500 млн грн, стартовала в Украине 1 апреля 2017 года.

По состоянию на 20 апреля около 2,7 тыс. аптечных учреждений подписали договора об участии в программе с местными властями.