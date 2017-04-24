Гройсман пообещал расширить перечень препаратов, реализуемых по программе "Доступные лекарства"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная ознакомились с работой одной из харьковских аптек, которая работает в рамках правительственной программы реимбурсации стоимости лекарств "Доступные лекарства".

"По данным на 24 апреля в учреждениях здравоохранения области выписаны почти 107 тыс. рецептов, по почти 50 тысячам из них пациенты уже получили лекарства в аптечных учреждениях и пунктах реализации", - цитирует Ю.Светличную пресс-служба Харьковской ОГА в понедельник.

По словам руководителя управления здравоохранения ОГА Галина Сироштан, в результате внедрения правительственной программы реимбурсации наблюдается снижение цен на ряд препаратов. "По нашим данным, цены на некоторые позиции лекарств снизились - иногда до 30%», - сказала Г.Сироштан.

В.Гройсман в свою очередь пообещал учесть предложение руководства области и расширить перечень препаратов, реализуемых по программе "Доступные лекарства", в частности за счет лекарств, которые можно назначать детям, поскольку сейчас таких препаратов в перечне мало.

По данным Харьковской облгосадминистрации, в реализации программы "Доступные лекарства" уже участвуют 226 аптек Харьковской области (155 - в районах области и 71 - в Харькове). Также в районах области открыты пункты реализации лекарственных средств с привлечением 587 подразделений центров первичной медико-санитарной помощи.