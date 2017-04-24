Медицина

15:32 24.04.2017

Минздрав разработал методические рекомендации по преобразованию бюджетных медучреждений в коммунальные некоммерческие предприятия

Министерство здравоохранения Украины разработало методические рекомендации по реорганизации медицинских учреждений из бюджетных учреждений здравоохранения в коммунальные некоммерческие предприятия, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк на пресс-конференции в среду.

"Мы разработали для медицинских учреждений документ, который называется "Методические рекомендации по преобразованию медицинских учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия", где простым понятным для обычного юриста, экономиста, руководителя медицинского учреждения языком прописаны 13 шагов. Очень понятная пошаговая инструкция", – сказал он.

П.Ковтонюк также отметил, что данные рекомендации были разработаны в связи с принятием парламентом в начале апреля закона об автономизации медицинских учреждений, предусматривающего их перевод из статуса бюджетных учреждений в статус некоммерческих и неприбыльных предприятий.

Согласно методическим рекомендациям, обнародованным на сайте Минздрава, механизм реорганизации включает в себя такие этапы, как принятие территориальным советом решения о прекращении бюджетного медучреждения, путем реорганизации в коммунальное неприбыльное предприятие, государственная регистрация данного решения и его обнародование, разработка и принятие устава коммунального некоммерческого предприятия. После этого принимаются и рассматриваются требования кредиторов, проводится инвентаризация и оценка имущества учреждения, утверждается передаточный акт.

Конечным этапом является переоформление аккредитационного сертификата медучреждения.

Помимо механизма реорганизации бюджетного учреждения здравоохранения в коммунальное неприбыльное предприятие, в методических рекомендациях прописан механизм оптимизации штата, возможные источники бюджетного обеспечения учреждения, особенности его налогообложения.

П.Ковтонюк отметил, что процесс реорганизации занимает длительное время, в соответствии с чем, до конца 2018 года будет действовать льготный режим реорганизации, предусматривающий максимально-упрощенную процедуру. Сам закон вступает в силу через полгода после подписания его президентом.

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