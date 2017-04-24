Минздрав оставил в проекте декларации о выборе врача мужской и женский пол

Министерство здравоохранения Украины оставило в проекте декларации о выборе врача по предоставлению первичной медицинской помощи два варианта обозначения половой принадлежности – мужской и женский пол, сообщило общественное движение "Все вместе!" в своем пресс-релизе.

"В разделе І декларации "Данные пациента" в пункте 4 подается рубрика относительно обозначения пола пациента, а именно "М"- мужчина, "Ж" – женщина", - цитирует организация, направленное ей Минздравом разъяснение.

Ранее данный пункт проекта декларации содержал третий вариант обозначения пола – "Н".