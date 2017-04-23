Кабмин рассчитывает на изменения в госбюджет в июне и будет инициировать выделении Академии меднаук 639 млн грн

Кабинет министров рассчитывает на внесение изменений в государственный бюджет на 2017 год в июне и намерен инициировать выделение Национальной академии медицинских наук дополнительно 639 млн грн, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В нем говорится, что соответствующее поручение по формированию предложений изменений в госбюджет на 2017 год дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман Министерству финансов по результатам совещания, посвященного проблемам финансирования Академии меднаук.

"Я услышал цифру 639 млн грн и сейчас даю поручение Минфину найти эту цифру для того, чтобы мы смогли во время изменений в бюджет, которые могут произойти в июне, вам обеспечить это финансирование", - цитирует пресс-служба слова премьер-министра

Глава правительства также поддержал идею расширения количества участников пилотного проекта по изменению финансирования оказания медицинской помощи в отдельных научно-исследовательских учреждениях Академии.

"В этом контексте Владимир Гройсман отметил, что медицинские учреждения Академии должны сами зарабатывать собственные доходы, предоставляя качественные медицинские услуги. Именно поэтому целесообразно, по мнению главы правительства, рассмотреть возможности автономизации заведений, к чему он призвал Министерство здравоохранения совместно с Министерством финансов Украины", - говорится в сообщении.