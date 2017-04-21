Суд в Италии впервые в мире признал мобильные телефоны одной из причин опухолей мозга

Суд итальянского города Имреа в регионе Пьемонт принял беспрецедентное решение, указав в вердикте на причинно-следственную связь между чрезмерным использованием мобильных телефонов и опухолями мозга.

Как пишет Il Messagero, рассмотрев дело 57-летнего Роберто Ромео, у которого развилась доброкачественная опухоль мозга после многочасовых ежедневных разговоров по мобильному телефону, суд постановил, что ему полагается государственная пенсия за работу во вредных условиях.

Р.Ромео руководил одной из местных компаний и в силу служебной необходимости в течение 15 лет разговаривал по мобильному телефону как минимум три часа в день. Сам истец утверждает, что у него не было выбора - "необходимо было организовывать рабочий процесс и беседовать с коллегами все время, хоть в машине, хоть дома". Но при этом он выступает за взвешенный подход и всестороннее изучение вопроса. "Я верю, что нам следует знать больше о том, как пользоваться мобильными", - говорит Р.Ромео.

Пенсию должен выплачивать итальянский Государственный институт страхования от несчастных случаев на работе (INAIL), однако он имеет право обжаловать решение суда.

"Впервые в мире суд признал связь между некорректным использованием мобильного телефона и опухолью мозга", - цитирует BBC заявление адвокатов бизнесмена Ренато Амброзио и Стефано Бертоне.

По словам Р.Ромео, впервые он почувствовал неладное в 2010 году, когда ему стало казаться, что его правое ухо вечно заложено. Вместе с опухолью ему удалили слуховой нерв, и он правым ухом он больше ничего не слышит.

Приглашенный судом врач оценил ущерб, нанесенный возможностям Р.Ромео в ходе лечения, как существенный, в связи с чем судья постановил выплачивать пострадавшему по 500 евро в месяц из средств INAIL.

Как отмечают эксперты Международного агентства по исследованию рака (МАИР), входящего в структуру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нельзя исключить риск возникновения опухолей при постоянном использовании мобильных телефонов, однако в случае непродолжительного использования такой риск крайне невелик. Принимая решение о потенциальном вреде мобильных телефонов, МАИР остановилось на формулировке "возможно, канцерогенны", рекомендовав дальнейшее изучение вопроса.

При этом специалисты всегда оговариваются, что технологии развивается очень быстро, и призывают с осторожностью делать выводы о влиянии смартфонов и планшетов на организм.