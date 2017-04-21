Медицина

16:46 21.04.2017

Реализация программы по противодействию туберкулезу не дала ожидаемых результатов – Счетная палата Украины

Реализация Общенациональной целевой социальной программы по противодействию заболеванию туберкулезом на 2012-2016 гг., на реализацию которой было направлено 3,2 млрд грн, не дала ожидаемых результатов, считают в Счетной палате Украины.

"Если до начала действия программы (в 2011 году) из тех, кто страдает от ВИЧ-инфекции/СПИДа, туберкулеза заболело 4,7 тыс. чел., то в 2016 году - уже 5,6 тыс. Увеличилось количество случаев заболевания особо опасной, дорогостоящей и длительной в лечении формой туберкулеза - мультирезистентной. Если 2011-м было зафиксировано 5,5 тыс. случаев, то в 2016-м - 8,7 тыс.", - сообщается на сайте Счетной палаты в пятницу.

При этом резко повысился уровень заболеваемости среди работников противотуберкулезных учреждений – до 248,4 чел. на 100 тыс. населения в 2016-м со 110,7 чел. в 2011-м, что свидетельствует о неэффективности мероприятий по противодействию туберкулезу.

Согласно аудиту, из 61 запланированного в рамках программы мероприятия в полном объеме реализованы восемь, частично выполнены 47, не выполнены вообще три, выполнение еще трех оценить невозможно из-за потери актуальности, утверждают в ведомстве.

Относительно международных закупок противотуберкулезных препаратов в Счетной палате отметили: несмотря на то, что некоторые лекарства, закупленные ПРООН за средства госбюджета 2015 года, обошлись Украине в восемь раз дешевле, чем те же препараты, закупленные Минздравом в 2014 году, закупки через международные организации оказались неэффективными из-за их длительного подготовительного процесса.

Кроме того, отмечают в СП, Минздрав не организовал эффективное использование остатков лекарств, закупленных в предыдущие годы, в результате чего утеряны препараты на 5 млн грн.

Неэффективное использование медикаментов, приобретенных за средства международной помощи (46 млн грн), может привести к потере 21,3 млн грн в случае, если препараты не успеют использовать в течение двух-четырех месяцев.

Кроме того, аудиторы акцентировали внимание на том, что по состоянию на 1 апреля 2017 года противотуберкулезные препараты, на приобретение которых из госбюджета 2016 года было выделено 216,2 млн грн, не закуплены.

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