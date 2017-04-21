Медицина

16:13 21.04.2017

Индийская "Ауробиндо Фарма" получила разрешение на оборот в США нового препарата для лечения ВИЧ/СПИД

Индийская фармкомпания "Ауробиндо Фарма" (Aurobindo Pharma) получила окончательное одобрение от регулятора США - Агентства по пищевым продуктам и медикаментам (US FDA) на оборот нового генерического препарата для лечения ВИЧ\СПИД.

Как сообщила компания агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о препарате сульфата абакавира и ламивудина в форме таблеток.

Производство этого препарата, оборот которого разрешен в США, уже начато.

US FDA оценило препарат как соответствующий всем необходимым стандартам, установленным для биоэквивалентности по сравнению с оригинальным препаратом Epzicom британской компании ViiV Healthcare.

По оценкам "Ауробиндо Фарма", годовой объем американского рынка нового препарата может составить $388 млн.

В компании отметили, что данный препарат включен в реестр ANDA US FDA (реестр сокращенных заявок о получении разрешения на маркетинг в США), в котором уже находятся 108 препаратов (в том числе 20 в стадии ожидания), выпускаемых на производственном участке фирмы компании в Хайдарабаде (Индия). На данном участке "Ауробиндо Фарма" производит пероральные продукты.

Всего "Ауробиндо Фарма" имеет 314 регистраций в ANDA US FDA для всех своих производственных участков, в том числе 276 окончательных и 38 ожидаемых согласований.

Как сообщил агентству глава представительства компании в Украине доктор Паул Виджешвар, компания изучает возможность присутствия этого нового препарата на рынке Украины. В частности, этому может способствовать вступившая в силу в 2016 году система упрощенной регистрации для препаратов, которые зарегистрированы и используются в странах с жесткой регуляторной системой, с том числе в США и странах ЕС.

"Наша компания успешно работает на американском и европейском рынке. Мы бы хотели привести этот препарат также в Украину, тем более, что уже принятые нормативные акты, которые позволят упростить регистрацию для препаратов, которые зарегистрированы и успешно используются в Европе и США", - сказал он.

Доктор Паул подчеркнул, что в своей ценовой политике компания учитывает экономическую ситуацию стране.

"Мы – генерическая компания, для нас очень важно, чтобы наши препараты были доступны по цене местному населению", - сказал он.

Доктор Паул отметил, что в своей работе на рынке Украины компании делает акцент на антибиотиках и кардиопрепаратах. Кроме того, в ближайших планах "Ауробиндо Фарма" вывод на рынок Украины большого портфеля онокологических препаратов, который выпускает новый завод компании.

Представительство "Ауробиндо Фарма" занимается регистрацией, продвижением и координированием на рынке Украины фарпрепаратов, которые производятся на заводах Aurobindo Pharma Ltd, а ткже поставками в Украину субстанций для производства лекарственных препаратов.

Компания имеет собственную, динамично развивающуюся сеть медицинских представителей во всех крупных городах Украины.

Компания Aurubindo является членом Ассоциации индийских фармпроизводителей IPMA

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