Медицина

13:28 21.04.2017

Пациентские организации призывают парламент принять законопроект о государственных фингарантиях предоставления медуслуг

Пациентские организации призывают Верховную Раду проголосовать пакет законопроектов, главным из которых является проект о государственных фингарантиях предоставления медпомощи и лексредств.

"Мы поддерживаем проект закона №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинской помощи лекарственных средств". Призываем президента Украины Петра Порошенко признать законопроекты № 6327, 6328, 6339 приоритетными, а Верховную Раду поддержать эти законопроекты", - отмечено в документе, обнародованном на сайте БФ "Пациенты Украины" в четверг.

Данное обращение, подписали представители 17 организаций, в частности Всеукраинской сети ЛЖВ, общественной организации "Радость движения", благотворительных фондов "Пациенты Украины", "Жизнь з муковисцидозом", "Дети с гемофилией", "Стопрак".

Согласно тексту обращения, законопроекты должны разрушить постсоветскую и коррумпированную модель системы здравоохранения и запустить перезагрузку украинской медицины, поскольку внедряют гарантированный пакет медицинских услуг и лекарств, предоставляют возможность украинским врачам получать легальную и достойную заработную плату, а также обеспечивают переход на международные клинические медицинские протоколы.

В документе отмечено, что с принятием пакета законопроектов пациенты будут понимать стоимость конкретной услуги, а врачи в свою очередь получать легальный доход.

"Именно из-за неконтролированности неформальных платежей, неэффективного использования государственных средств в медицине украинский пациент должен отдавать последнее, чтобы спасти свою жизнь, а врач является заложником в этой несправедливой системе", - отмечено в документе.

Как сообщалось, 10 апреля в парламенте были зарегистрированы правительственные законопроекты № 6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств", № 6328 "О дополнительных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в антитеррористической операции и обеспечивают ее проведение", № 6329 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

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