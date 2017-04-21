Медицина

11:33 21.04.2017

Минздрав и Минобороны разработали новый механизм поставки медимущества для ВСУ

Совместная рабочая группа Министерства здравоохранения и Министерства обороны разработала новый механизм поставки медицинского имущества для Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минздрава на сайте ведомства.

По ее информации, ведомства разработали проект приказа о Порядке предоставления медицинского имущества Вооруженным силам Украины в мирное время.

"С целью снижения коррупционных рисков и в связи с приведением нормативно-правовых актов в соответствие с международными стандартами изменили все торговые названия лекарственных средств на международные непатентованные названия (МНН), обозначающие действующее вещество", – отмечено в сообщении.

Из перечня имущества исключены устаревшие лекарства, а также препараты без доказательной базы.

"Самое главное – наконец в перечне появились обезболивающие и препараты для наркоза, которыми медицинские роты не были обеспечены, из-за чего операции часто приходилось проводить практически без наркоза", - утверждают в Минздраве.

Кроме того, новый порядок предусматривает внесение в перечень необходимого имущества манекенов, необходимых для обучения медицинского персонала ВСУ, а также поставку инфузий в полимерной таре вместо стеклянной для их сохранности и более удобной транспортировки.

Проект приказа пока отсутствует на сайте Минздрава.

Ранее Министерство здравоохранения инициировало комплектацию военных аптечек в соответствии со стандартами НАТО.

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