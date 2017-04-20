"Биофарма" намерена за 5 лет инвестировать $5 млн в разработку новых препаратов

Производитель препаратов крови ООО "Биофарма" (Киев) намерена в течение пяти лет инвестировать $5 млн в разработку новых препаратов, сообщил президент компании Константин Ефименко на пресс-конференции на предприятия в Белой Церкви (Киевская обл.).

"В ближайшие пять лет мы потратим $5 млн на разработку новых препаратов и проведение доклинических испытания", - сказал он.

Кроме того, по словам К.Ефименко, в планах "Биофармы" – инвестировать около $10 млн в строительство центров по сбору плазмы крови.

"Мы проинвестируем около $10 млн в строительство центров по сбору плазмы. Мы уже построили сверхсовременный центр в Сумах, куда вложили $3,5 млн. Европейские эксперты признали: наш центр лучше, чем его международные аналоги", - сказал он.

Кроме того, по словам президента компании, в течение ближайших пяти лет "Биофарма" намерена инвестировать $40 млн в строительство нового фракцинатора для производства препаратов плазмы и факторов свертываемости крови.

Как уточнил К.Ефименко, для реализации проектов компания намерена привлекать собственные средства, а также заемные ресурсы. В частности, "Биофарма" подписала контракт с Райффайзен Банком Аваль об открытии кредитной линии на EUR10 млн сроком на 10 лет, а также с BNP Paribas на $5 млн.

"Всего в мире 12 стран, имеющих технологию производства факторов сворачивания крови. Одна из этих стран – Украина", - сказал он, подчеркнув значительный экспортный Украины на этом рынке.

"За пять лет мы на 100% обеспечим Украину фактором сворачивания крови 8, в ближайшее время – фактором 9. У нас будут остатки фактора сворачивания крови, которые мы собираемся поставлять в Беларусь, Азербайджан и Казахстан – наши традиционные рынки", - сказал он.

В то же время К.Ефименко констатировал проблему с диагностикой гемофилии, в решение которой компания также намерена вкладывать средства.

"Серьезная проблема с диагностикой. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда нам говорят, что наш фактор (крови - ИФ) не работает, но когда начинаем разбираться, оказывается - не работает диагностика. Мы хотим потратить ресурсы и в течение 10 лет обеспечивать всю Украину всеми необходимыми тест-системами, хотим организовать обучение в областях для врачей, работающих с гемофилией, будем отправлять за рубеж и перенимать современный опыт диагностики проблем гемофилии", - сказал он.

Кроме того, К. Ефименко подчеркнул важность социальной адаптации больных гемофилией.

Как сообщалось, производитель препаратов крови ООО "Биофарма" планирует в 2017 году инвестировать в основное производство 40 млн грн, выпустить на рынок 15 новых продуктов и нарастить аптечные продажи на 30%, экспорт - на 50%.

По итогам 2016 года инвестиции компании в разработку новых препаратов составили $2,5 млн.

В 2015 году "Биофарма" увеличила чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с 2014 годом - до 61,612 млн грн.

ООО "Биофарма" входит в десятку крупнейших украинских производителей лекарственных препаратов. Выпускает более 20 иммунобиологических препаратов из донорской крови, препараты, полученные по технологии рекомбинантных ДНК и пробиотиков.

"Биофарма" в 2014 году построила фармацевтический завод в Белой Церкви (Киевская обл.), вложив в него $42 млн.

Согласно информации НКЦБФР, глава набсовета "Биофармы" К.Ефименко является конечным бенефициаром (собственником) существенного участия акционера Niobera Investments Limited.