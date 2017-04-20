Минздрав надеется на регистрацию приказа об использовании международных клинических протоколов до начала следующей недели

Министерство здравоохранения Украины рассчитывает на регистрацию до понедельника Министерством юстиции приказа, который позволит использовать международные клинические протоколы при предоставлении медицинской помощи, сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Надеемся, что уже к понедельнику будет юстированный приказ, мы сможем лечиться по современным международным стандартам", – сказала она.

У.Супрун акцентировала внимание на том, что данный приказ позволит врачам не только использовать европейские и американские стандарты лечения, но и закупать Минздраву более современные и эффективные лекарственные препараты.

Кроме того, она отметила, что на сегодня врачи, которые руководствовались наиболее современными международными протоколами, действовали вопреки существующим нормативно-правовым актам.

Правительство Украины 19 апреля утвердило соответствующие решение о внесении изменений в приказ Минздрава №751 от 28 сентября 2012 года, которым утверждена методика разработки и внедрения медицинских стандартов – унифицированных клинических протоколов медицинской помощи на основах доказательной медицины. При этом Кабмин поручило Минюсту зарегистрировать данный приказ в трехдневный срок.

В свою очередь, министр юстиции Павел Петренко выразил надежду, что украинские врачи смогут начать работать в соответствии с международными протоколами с мая этого года.