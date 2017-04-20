Договоры об участии в проекте реимбурсации подписало 2,7 тыс. аптек

Договоры об участии правительственной программы по возмещению стоимости лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета второго типа подписало более 2,7 тыс. аптек, программа действует во всех областях, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на конференции в четверг.

"Хочу обратить внимание, что на сайте министерства здравоохранения есть интерактивная карта всей Украины, где можно по своему региону найти конкретную аптеку, которая принимает участие в программе "Доступные лекарства". Этот сервис готов и постоянно наполняется новыми аптеками ", - сказал он.

Он также отметил, что среди областей наиболее активно в программе реимбурсации учувствуют Винницкая область (350 аптек) Днепропетровская (210), Донецкая (180) Кировоградская область (100), Луганская (150), Николаевская (170), Полтавская (220), Ривненская (210). При этом он отметил, что, несмотря на значительное расширение сети аптек, которые принимают участи в программе реимбурсации, по сравнению с первой неделей ее действия программы, некоторые области отстают по темпам внедрения "Доступных лекарств".

В свою очередь и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что референтное ценообразование помогло снизить цены на те лекарственные препараты, международные непатентированные названия (МНН) которых входят в номенклатуру программы реимбурсации, но не участвуют в ней.

"Таким образом, мы предоставляем лекарства (по сниженным ценам – ИФ) не только пациентам, которые лечатся амбулаторно и получают лекарства по рецепту безоплатно или с маленькой сооплатой, но так же и тем, которые не получили рецепт, а сами покупают эти лекарства", - сказала она.

У.Супрун, в частности отметила, что через механизм референтного ценообразования стоимость некоторых препаратов как украинского так и иностранного производства я начала года снизилась на 50%.

У.Супрун сообщила, что в ближайшее время министерство планирует в ближайшее время планирует на своем сайте провести опрос относительно действия программы "Доступные лекарства".