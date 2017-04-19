Австрийские фармкомпании Lannacher Heilmittel и Gerot Pharmazeutika ликвидировали свои представительства в Украине

Австрийские фармацевтические компании Lannacher Heilmittel и Gerot Pharmazeutika ликвидировали свои представительства в Украине.

Информация о соответствующем решении от 16 апреля обнародована в издании "Голос Украины".

Кроме того, ликвидировано также совместное дочернее предприятие обеих компаний G.L. Pharma GmbH, занимающееся производством средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний центральной нервной системы, урологии, онкологии, а также препаратов для заместительной терапии.

Представительства компаний Gerot Pharmazeutika GmbH и Lannacher Heilmittel Ges. m.b. H были зарегистрированы в Украине в ноябре и декабре 2007 года соответственно, представительство G.L. Pharma GmbH – в октябре 2009 года.

Компания Lannacher Heilmittel Ges. m.b. H была создана в 1947 году в Ланнах, Gerot Pharmazeutika GmbH - в 1948 в Вене.