КГГА планирует к концу года внедрить во всех районах столицы систему электронной записи к врачам первичного звена

Киевская городская горгосадминстрация (КГГА) планирует к концу 2017 года внедрить во всех районах столицы систему электронной записи к врачам первичного звена Helsi, которая станет первым этапом в формировании единого информационного пространства Киева.

Как сообщил журналистам заместитель главы КГГА Николай Поворозник в среду, в настоящее время в статусе пилотного проекта система внедрена в Подольском районе, подготовка к внедрению системы уже ведется в Оболонском и Деснянском районах.

"До конца года планируем внедрить систему по всему Киеву", - сказал он.

По его словам, сейчас "возникла пауза в распространении системы", поскольку "есть вопрос с обеспечением медучреждений компьютерами".

Н.Поворозник отметил, что Подольский район был выбран в качестве пилотного как самый небольшой в столице. В то же время при внедрении проекта оказалось, что около 60% медиков района не владеют компьютерами, поэтому в медицинских учреждениях для них были организованы компьютерные курсы, на которых, в том числе, медиков обучали навыкам работы в системе Helsi. Обучение на таких курсах длилось от двух недель (четыре занятия) для тех, кто владел компьютером, до трех месяцев - для тех, кто не обладал такими навыками. Обучение прошло около 800 подольских медиков.

Пользователями системы Helsi могут быть и пациенты. Система предполагает создание личного кабинета пациента, куда его врач заносит данные о состоянии здоровья, приемах и назначениях. Предусмотрена возможность обмена данными первичного и вторичного звена. Со временем система объединится с высокоспециализированными клиниками третичного уровня.

Кроме того, разработчики системы планируют подключить к ней реестр зарегистрированных в Украине лекарственных средств.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель группы внедрения системы Helsi Евгений Донец, ее разработчики координируют работу с Министерством здравоохранения, чтобы иметь возможность включиться в единую всеукраинскую электронную систему здравоохранения.