Эффективность проекта реимбурсации можно будет оценить через полгода – мнение

Эффективность проекта реимбурсации (возмещения) стоимости лекарств, который заработал в Украине с 1 апреля, можно будет оценить через полгода, считает коммерческий директор ПАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ) Евгений Сова.

"Проект предусматривает добровольное участие аптек, поэтому он не может заработать на 100% с 1 апреля. Реальный срок для первичной оценки составит один-два месяца, а полноценной оценки – до полугода", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Е.Сова отметил, что для стопроцентного вхождения украинских аптек в проект "большое значение будет иметь дисциплинированное возмещение платежей государством, по рецептам, выписанным в апреле".

"При добросовестном финансировании со стороны государства противодействия со стороны аптек не будет", - сказал он.

Комментируя перечень препаратов, которые были включены в проект, Е.Сова отметил, что они "не самые современные, но однозначно доступные по цене".

При этом подчеркнул, что задекларированная стоимость включенных в проект препаратов достаточно низка и "по ряду позиций близка к себестоимости".

"Есть угроза прекращения производства и поставок в аптеки по этим ценам в случае существенных колебаний курса", - высказывает опасение эксперт.

В то же время, коммерческий директор БХФЗ отметил, что программа реимбурсации не повлияла на ассортимент производства препаратов.

"По состоянию на 18 апреля 2017 года заявки от дистрибьюторов на поставку включенных проект реимбурсации препаратов находились в пределах текущей потребности рынка до начала проекта", - сказал он.

В целом, Е.Сова считает, что при условии увеличения финансирования программы реимбурсации до 1,5-2 млрд грн "ее можно расширить и по нозологиям и по ассортименту лекарств".

В действующий перечень лекарственных средств, включенных в проект по реимбурсации (возмещения) стоимости лекарств, вошли восемь препаратов производства БХФЗ.

Как сообщалось, для финансирования программы "Доступные лекарства" – реимбурсации (возмещения) стоимости лекарственных средств для лечения бронхиальной астмы (БА), диабета второго типа и ССЗ в госбюджете 2017 года предусмотрено 500 млн грн.

Программа предусматривает полное или частичное возмещение стоимости ряда препаратов для лечения этих заболеваний. На препараты для лечения трех указанных нозологий установлены оптово-отпускные цены, которые будут рассчитываться как медиана референтных цен на такие же препараты в утвержденных референтных странах. При этом нормативные акты не исключают возможности пребывания на рынке, в том числе в розничной сети, лексредств, стоимость которых будет превышать предельный уровень.

В настоящее время в проект включены 157 торговых названий лекарственных средств.

По данным компании "Бизнес Кредит" почти все отечественные препараты, вошедшие в программу, уже с начала года продавались по ценам, которые были заявлены в реестре лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению.