Группа нардепов предлагает отменить закупки лексредств через международные организации

Группа народных депутатов инициировала отмену закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения через международные организации.

Соответствующий законопроект №6367, инициаторами которого выступили представители профильного парламентского комитета Андрей Шипко, Игорь Шурма, Татьяна Бахтеева, Олег Мусий зарегистрирован в Верховной Раде 13 апреля.

В пояснительной записке к проекту закона отмечено, что закупки лекарственных средств через международные организации не привели ни к сокращению срока поставок лекарств, ни к экономии средств.

Более 30% закупок на сумму почти 97 млн грн международные организации осуществили у украинских производителей, еще 2,4% медикаментов на сумму 7,5 млн грн – приобретены у иностранных производителей, но через отечественных посредников. При этом, за закупку у отечественных производителей международными организациями Минздрав оплатил им комиссионный сбор, а также стоимость услуг уполномоченных предприятий относительно таможенного оформления, хранения и дистрибуции товаров на общую сумму 5,9 млн грн.

При этом 50% поставщиков, с которыми международные организации подписали договоры, представлены украинскими компаниями, большинство из которых принимали участие в госзакупках и в предыдущие годы.

"Дополнительные расходы государства на организацию закупок растут на фоне существенной экономии бюджетных средств через систему ProZorro в соответствии с законом "О публичных закупках", который не распространяется на закупки через международные организации, которые проходят непрозрачно", - отмечено в сообщении.

Согласно подсчетам Государственной аудиторской службы, на основе подписанных с международными организациями договоров Министерство должно оплатить им почти 111 млн грн комиссионного вознаграждения.

"Фактически то, что Минздрав раньше должен был делать безоплатно (организация закупок), международные организации сделали нам за наши деньги", - утверждают инициаторы законопроекта.

Кроме того, представители парламентского комитета в пояснительной записке вновь акцентировали внимание на сроках годности и поставок медикаментов и медицинских изделий, а также их закупке по ценам, которые значительно превышают стоимость данных препаратов в референтных странах.