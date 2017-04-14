Международные организации выполнили обязательства по поставкам за 2015 год на 105%

Международные организации выполнили обязательства по поставкам лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ИМН), закупленных за средства госбюджета 2015 года, на 105%, сообщило Министерство здравоохранения Украины.

По информации Минздрава, по состоянию на начало апреля, в частности, Детский фонд ООН ЮНИСЕФ (UNICEF) выполнил свои обязательства на 110%, британское закупочное агентство Crown Agents – на 95%, Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) – на 105%.

Всего международным организациям для закупки лекарственных средств и ИМН из госбюджета было перечислено 2,197 млрд грн. В свою очередь международные организации поставили на склады уполномоченных государственных предприятий товаров на 2,099 млрд грн.

При этом, в частности, детскому фонду ЮНИСЕФ было перечислено 566,124 млн грн, при этом фонд поставил на склады госпредприятий лекарств и медизделий на 454,656 млн грн.

Агентству Crown Agents было перечислено 750,066 млн грн, при этом агентство поставило продукции на 738,411 млн грн.

ПРООН из госбюджета 2015 года получила 881,025 млн грн, поставила товаров на 905,541 млн грн.

В Минздрав отмечают, что агентство Crown Agents вернуло в бюджет $170 тыс., так как часть препаратов была недоступна для закупки. В частности, наибольший уровень недопоставки в закупках сформировался по программе детской онкологии и онкогоматологии, где Crown Agents выполнило обязательства по поставке лекарственных средств и ИМН на 85%, по поставке реагентов – на 61%.

Недопоставки также зафиксированы в закупках ПРООН. Так эта международная организация поставила только 56% закупленных за средства госбюджета-2015 вакцин из-за общего дефицита вакцин на мировом рынке, 74% ИМН по программе лечения туберкулеза из-за нехватки бюджета, 75% препаратов для лечения гемофилии (допоставка одного из препаратов продолжается), 77% препаратов для лечения гепатита В и С (запланирована допоставка одного из новых препаратов).

При этом в Минздрав отмечают, что ПРООН дозакупила и поставила за счет сэкономленных средств препараты для лечения орфанных заболеваний (187%), туберкулеза (122%), ИМН по программе ВИЧ/СПИД (127%).

Как сообщалось. Минздрав в 2015 году передал трем международным организациям – Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), ПРООН и британскому закупочному агентству Crown Agents - закупки лекарств по 12 государственным программам за средства госбюджете.