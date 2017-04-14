Гройсман допускает увеличение финансирования программы реимбурсации лекарств на 250 млн грн в 2017г

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допускает увеличение финансирования государственной программы реимбурсации (возмещения стоимости) лекарственных средств для лечения бронхиальной астмы (БА), диабета второго типа и сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) на 250 млн грн в 2017 году.

"Я не исключаю, что мы даже в этом году обратимся к парламенту, чтобы увеличить финансирование на эту программу еще, например, на 250 млн грн, как мы это себе прогнозируем", - сказал премьер в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Он отметил, что пока к данной программе подключились еще не все аптеки, как и не все граждане проинформированы о ее возможностях.

По словам В.Гройсмана, необходимо работать над информированием граждан о программе "Доступные лекарства" и обеспечением доступа к медицинскому обеспечению.