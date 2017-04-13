В Украине подписали меморандум о помощи детям с инвалидностью и нарушениями развития

Правительство Украины, общественные объединения и ряд иностранных фондов и ассоциаций подписали в четверг в Киеве Меморандум о создании национальной платформы раннего вмешательства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", подписантами было заявлено, что эта платформа построит диалог между гражданским обществом и правительством относительно системного подхода к услугам раннего вмешательства, что поможет детям с инвалидностью, нарушениями развития и риском их возникновения, а также их родителям.

По оценке экспертов, в Украине около 250 тыс. детей в возрасте до 4 лет могут нуждаться в такой помощи.

"Мы уже утвердили концепцию реформирования здравоохранения и новые концептуальные подходы относительно реформирования системы образования. И в каждом их этих направлений отдельное внимание уделяется детям с инвалидностью, предоставлении им качественных медицинских, социальных услуг, а также услуг по образованию. В частности, предусматривается создание инклюзивных классов в учебных заведениях", - сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Ранее вмешательство – это междисциплинарная семейно направленная комплексная помощь для семьи с ребенком до 4 лет, у которого есть инвалидность или нарушения развития. Система раннего вмешательства направлена на поддержку всей семьи путем обучения навыкам, необходимым для обеспечения лучших условий для сохранения здоровья ребенка с инвалидностью, его развития и образования.

Меморандум подписали Минздрав, Минобразования, Минсоцполитики, Национальная ассамблея людей с инвалидностью, благотворительный фонд "Институт раннего вмешательства", Всеукраинский фонд "Защита прав детей", Европейская ассоциация раннего вмешательства "EurlyAid" Фонд "Soft Tulip" (Голландия), а также детский фонд ООН "ЮНИСЕФ".