К госпрограмме реимбурсации стоимости лекарств присоединилось более 2 тыс. аптек – Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что к государственной программе реимбурсации (возмещения) стоимости лекарственных средств для лечения бронхиальной астмы (БА), диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) "Доступные лекарства" присоединилось более 2 тыс. аптек.

"Сегодня по всей Украине в программе "Доступные лекарства" принимают участие уже более 2 тыс. аптек. Но этого недостаточно", - сообщил П.Розенко в ходе селекторного совещания по обсуждению вопроса о состоянии внедрения правительственной программы обеспечения доступности лекарственных препаратов в Киеве во вторник, сообщила пресс-служба вице-премьера.

П.Розенко отметил, что лучшие показатели по привлечению аптек к участию в программе имеют Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Ровенская и Хмельницкая области.

"В Запорожской, Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях нужно существенно увеличить количество аптек, участвующих в программе", - сказал вице-премьер.

Также, по словам вице-премьера, кроме увеличения количества аптек, участвующих в программе, сейчас очень остро стоит вопрос наполнения этих аптек соответствующим ассортиментом лекарств.

"Я обращаюсь к местным государственным администрациям как можно скорее провести соответствующие согласительные совещания с дистрибьюторами, чтобы обеспечить все аптеки полным перечнем лекарств, на которые распространяется эта программа", - отметил П.Розенко.