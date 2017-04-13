Гройсман призывает местные власти своевременно рассчитываться с аптеками в рамках программы "Доступные лекарства"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает местные власти своевременно рассчитываться с сетями аптек в рамках государственной программы реимбурсации (возмещения стоимости) лекарственных средств для лечения бронхиальной астмы (БА), диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)

"Я предупреждаю всех чиновников к персональной ответственности, вы должны как часы рассчитываться с аптечными сетями… Предупреждаю, уважаемые друзья, особенно первых руководителей, если вы будете безответственно относиться к этой программе – я вам обещаю, что заработную плату будете получать наклейками, теми, которые должны быть на аптеках "Доступные лекарства", чтобы вам еще раз напоминать, что вы несете ответственность за каждого человека", - сказал премьер в ходе селекторного совещания по вопросам здравоохранения с главами областных государственных администраций в Кропивницком в четверг.

Премьер подчеркнул, что госпрограмма будет действовать продолжительное время, и призвал местные власти провести информационную кампанию о возможностях программы "Доступные лекарства" среди населения.