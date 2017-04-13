Около 90% медиков столицы при назначении обезболивающего паллиативным пациентам руководствуются устаревшими методиками

В Киеве 86% медицинских работников первичного звена при назначении обезболивающих препаратов паллиативным больным руководствуются устаревшими методиками, которые не позволяют получить своевременную помощь в полном объеме, сообщила советник и.о. министра здравоохранения Украины по паллиативной помощи Александра Брацюнь на пресс-конференции в четверг.

Она отметила, что в 2013 году были приняты документы регулирующие предоставление паллиативной помощи тяжелобольным, несмотря на которые, руководители учреждений здравоохранения на местах не позволяют врачам назначать адекватную паллиативную помощь в полном объеме.

"Врачи из регионов утверждают, что они готовы работать в соответствии с новыми стандартами и практиками, но на местах им это не позволяют. И этот страх, собственный способ мышления (руководителя) в своем учреждении, идущий в разрез с той нормативной базой, которую необходимо применять, приводит к тому, что переживая за свое рабочее место, врач тоже не выполняет соответствующие требования", - сказала она.

В свою очередь, менеджер программной инициативы "Общественное здоровье" Международного фонда "Возрождение" Ксения Шаповал, комментируя проблему предоставления паллиативной помощи в Киеве, отметила, что наиболее распространенной проблемой является отсутствие таблетированной формы морфина для детей, назначение сильнодействующих обезболивающих препаратов комиссией из нескольких человек, вместо одного лечащего врача, неназначение инъекционной формы морфина, а также отсутствие доступа льготных категорий пациентов к соответствующим сильнодействующим обезболивающим препаратам.