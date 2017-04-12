Около 10 тыс. киевлян за неделю получили лекарства по программе реимбурсации

Около 10 тыс. киевлян бесплатно или с небольшой доплатой получили лекарства с начала действия правительственной программы по возмещению их стоимости, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на замглаву администрации Николая Поворозника.

"В целом за шесть дней действия программы КП "Фармация" выдало более 11 тыс. упаковок лекарственных средств", - отмечено в сообщении.

Согласно сообщению, больше всего жители Киева обращались за получением препаратов по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ранее сообщалось, что препараты по программе возмещения стоимости лекарственных средств от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета ІІ типа доступны в 54 коммунальных аптеках сети "Фармация".