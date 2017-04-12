Запрет оборота российских лекарств в рамках действующей нормативной базы сомнителен – юрист

Запрет оборота произведенных в РФ лекарственных средств посредством нормативных актов Кабинета министров сомнителен, так как потребует изменений в законодательстве, считает старший юрист юридической фирмы "Анте" Екатерина Ищенко.

"Реализация предложений (Министерства здравоохранения - ИФ) исключительно с помощью нормативно-правовых актов Кабмина и Минздрава очень спорна. Для осуществления предложенных или аналогичных им мероприятий, направленных на остановку обращения лекарственных средств, произведенных в РФ или на оккупированных территориях, необходимо вносить изменения в законы о лекарственных средствах и о лицензировании видов хозяйственной деятельности", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина", комментируя инициативу Минздрава.

По мнению юриста, инициативы Минздрава о запрете оборота российских лекарств противоречат вышеуказанным законам.

В то же время, по мнению Е.Ищенко, запрет обращения российских лекарств может быть осуществлен путем введения санкций против конкретных предприятий в порядке, предусмотренном законом "О санкциях", а для этого необходимо решение Совета национальной безопасности и обороны Украины и указ президента Украины. При этом для ввода общесекторальных санкций дополнительно необходимо постановление Верховной Рады.

"Издание таких документов может быть осуществлено при наличии политической воли, но пока мы не можем делать предположения относительно вероятности введения таких санкций", - подчеркнула юрист.

Е.Ищенко напомнила, что Минздрав предложил Кабмину приостановить поступление и обращение на рынке Украины препаратов производства российских фармкомпаний, а также фармпредприятий, расположенных на оккупированных территориях, путем временного прекращения действия регистрационных удостоверений на лекарственные средства, прекращения осуществления госрегистрации и перерегистрации лекарственных средств указанных производителей, а также путем временной остановки действия лицензий на производство лекарственных средств для предприятий, расположенных на оккупированных территориях.

Как сообщалось, Минздрав предлагает запретить оборот в Украине лекарственных средств, произведенных в России, а также на предприятиях, расположенных на неподконтрольных Украине территориях.

Вопрос с поставкой лекарств, произведенных в РФ, рассматривался в частности, в конце 2015 года. Тогда в Украине были зарегистрированы 255 препаратов, производителями которых являются предприятия РФ, в том числе 229 лекарственных средств и 25 иммунобиологических препаратов. Из указанных 229 лекарственных средств только 103 препарата не имеют зарегистрированных в Украине аналогов украинского и иностранного производства. Из них только восемь препаратов включены в государственный формуляр лекарственных средств и входят в утвержденные Минздравом протоколы лечения.

По данным Минздрава, в 2015 году в Украину ввозились пять из 26 зарегистрированных наименований медицинских иммунобиологических препаратов российского производства.