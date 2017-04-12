Средний ежемесячный доход на практику первичной медпомощи составит около 35 тыс. грн – Минздрав

Средний ежемесячный доход на практику первичной медицинской помощи (врач и медсестра) при условии обслуживания 2 тыс. пациентов составит около 35 тыс. грн.

Как сообщает Министерство здравоохранения, таковы расчеты в финансово-экономическом обосновании законопроекта "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств", зарегистрированном в парламенте в 11 апреля.

Согласно расчетам, на одну практику первичной медпомощи необходимые затраты, связанные с выполнением отраслевых требований на диагностические тесты, расходные материалы и амортизацию оснащения, составят 9,081 тыс. грн в месяц, в частности, 3,279 тыс. грн - на лабораторные тесты.

"Таким образом, объем средств на зарплату и другие текущие расходы составит в среднем 25,919 тыс. грн в месяц", - отмечают в ведомстве.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 11 апреля 2017 года зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и обеспечения лекарственными средствами (№6327), входящий в пакет инициированных Министерством здравоохранения законопроектов относительно реформы отрасли. Документ, в частности, включает в себя, такие ключевые элементы, как введение гарантированного пакета медицинских услуг, фиксированной оплаты за конкретную услугу, переход на международные клинические протоколы, возврат педиатрии на первичный уровень.