Медицина

19:06 11.04.2017

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о государственных фингарантиях предоставления медуслуг

Кабинет министров Украины в понедельник зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и обеспечения лекарственными средствами (№6327), входящий в пакет инициированных Министерством здравоохранения законопроектов относительно реформы отрасли.

Кроме того, Кабмин зарегистрировал законопроект о дополнительных государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг и лекарственных средств лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальное единство Украины в АТО (№6328).

Как сообщалось, законопроект о государственных фингарантиях предоставления медицинских услуг и обеспечения лекарственными средствами является ключевым в предложенной Минздравом реформе финансирования системы здравоохранения. Он включает в себя, в частности, такие ключевые элементы как введение гарантированного пакета медицинских услуг, фиксированной оплаты за конкретную услугу, переход на международные клинические протоколы, возврат педиатрии на первичный уровень.

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