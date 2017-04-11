Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о государственных фингарантиях предоставления медуслуг

Кабинет министров Украины в понедельник зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и обеспечения лекарственными средствами (№6327), входящий в пакет инициированных Министерством здравоохранения законопроектов относительно реформы отрасли.

Кроме того, Кабмин зарегистрировал законопроект о дополнительных государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг и лекарственных средств лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальное единство Украины в АТО (№6328).

Как сообщалось, законопроект о государственных фингарантиях предоставления медицинских услуг и обеспечения лекарственными средствами является ключевым в предложенной Минздравом реформе финансирования системы здравоохранения. Он включает в себя, в частности, такие ключевые элементы как введение гарантированного пакета медицинских услуг, фиксированной оплаты за конкретную услугу, переход на международные клинические протоколы, возврат педиатрии на первичный уровень.