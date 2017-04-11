Уровень смертности от меланомы в Украине за последние пять лет снизился на 6%

Уровень смертности от меланомы в Украине за последние пять лет - с 2011 по 2016 год - снизился на 6% , сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на пресс-конференции, посвященной Всеукраинскому дню меланомы.

О.Богомолец сообщила, что в рамках данного мероприятия в Украине 13 апреля во всех государственных и ряде частных клиник будет проводиться бесплатная диагностика меланомы и немеланомного рака кожи.

Кроме того, она отметила, что, несмотря на то, что немеланомный рак кожи, как в Украине, так и в мире в целом является гораздо более распространенным заболеванием, чем меланома, смертность от него значительно ниже.

"От рака кожи практически не умирают. Он может существовать годами, десятилетиями и не привести к смерти, системным метастазам", - сообщила она.

В то же время, меланома как одно из наиболее злокачественных новообразований может давать метастазы уже на протяжении первого года от момента своего появления. В этом случае иммуно- и химиотерапия, может обходиться в десятки тысяч долларов, а "шансы на долгую и счастливую жизнь значительно уменьшаются", отметила она.

В случае своевременного обращения на ранней стадии развития заболевания лечение меланомы сводится к ее хирургическому удалению.

В свою очередь заведующий научно-исследовательским отделением опухолей кожи и мягких тканей Национального института рака (НИР) Сергей Коровин отметил, что лечение меланомы на ранней стадии, которое сводится к хирургическому вмешательству, чаще всего приводит к полному выздоровлению.

"Если опухоль удалена хирургом на фазе ее, так называемого минимального вертикального роста, десятилетняя выживаемость – это то, чем апеллируют онкологи, составляет порядка 90-100%", - сказал он.