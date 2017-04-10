Послы стран G7 поддерживают реформу здравоохранения в Украине, предложенную Супрун

Послы стран "Большой семерки" (G7) выражают свою поддержку реформе здравоохранения в Украине, предложенную исполняющим обязанности министра здравоохранения Уляной Супрун.

"Мы, послы стран "Большой семерки", недавно встретились с исполняющим обязанности министра здравоохранения, и хотим подчеркнуть нашу поддержку плана реформы здравоохранения", - сказано в заявлении послов стран G7, которое распространила пресс-служба посольства Италии в Украине в понедельник.

В заявлении отмечается, что принятие этого плана реформ, который определяет государственные гарантии финансирования застрахованных медицинских услуг и лекарственных средств через Национальную службу здравоохранения Украины, является признаком того, что Украина готова и обязана продвигаться вперед по пути реформ, в сфере здравоохранения и борьбы с коррупцией, в интересах своих граждан.

Послы стран "Большой семерки" считают, что законодательство, связанное с реформой здравоохранения, является важным шагом на пути изменения взаимодействия украинских граждан с государственной медицинской системой в лучшую сторону для обеспечения того, чтобы они получали необходимые им услуги.

"Под управлением нынешнего руководства уже достигнуто многое… В частности, подотчетность и общественный надзор привели к повышению прозрачности, хотя еще предстоит проделать большую работу. Поэтому мы выражаем нашу надежду на то, что доктор Супрун и ее команда в Министерстве здравоохранения получат возможность продолжить свою работу по реформированию здравоохранения в Украине, в том числе путем принятия вышеупомянутого законодательства", - говорится в заявлении.

По словам послов, министерство и все задействованные в реформировании украинские учреждения получат полную поддержку в этом важном деле.