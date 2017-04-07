Закон об автономизации клиник не будет диссонировать с правительственными инициативами по реформе финансирования здравоохранения – юрист

Закон №2309-д об усовершенствовании законодательства в вопросах деятельности учреждений здравоохранения, принятый Верховной Радой 6 апреля, не будет диссонировать с разработанным Министерством здравоохранения и одобренным правительством законопроектом о государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг и обеспечения лекарственными средствами.

Такое мнение агентству "Интерфакс-Украина" высказал руководитель практики фармацевтики и здравоохранения адвокатского объединения PwC Legal Александр Пшенишнюк, комментируя изменения нормативной базы в этой сфере.

Он уточнил, что законопроект №2309а-д (т. н. закон об автономизации клиник - ИФ), предусматривает актуализацию существующих ранее в законах терминов и понятий в соответствии с существующей практикой. В частности, это касается терминов "учреждения здравоохранения", "медицинское обслуживание", "здравоохранение", "услуга по медицинскому обслуживанию населения" или "медицинская услуга".

Кроме того, этот документ регламентирует статус учреждений здравоохранения, предусматривая, в зависимости от формы собственности, их функционирование в виде государственных, коммунальных, частных или основанных на смешанной форме собственности.

"Прямо предусмотрена норма о том, что государственные и коммунальные учреждения здравоохранения не подлежат приватизации", - подчеркнул юрист.

В то же время, по его словам, закон об автономизации клиник предусматривает, что финансовое обеспечение здравоохранения может осуществляться за счет средств госбюджета и местных бюджетов, средств юридических и физических лиц, а также из других источников, не запрещенных законодательством.

"Эта норма не идет в разрез с предложенной Минздравом идеей о финансовом обеспечении здравоохранения. Кроме того, предусмотрено предоставление медпомощи на бесплатной основе как в учреждениях здравоохранения, так и физическими лицами-предпринимателями, которые зарегистрированы и получили в установленном законом порядке лицензию. Однако эта норма не упраздняет возможность получения дополнительной медицинской помощи за оплату", - сказал он.

В целом, комментируя законопроект, юрист подчеркнул: в настоящее время сложно прогнозировать, каким образом принятый закон об автономизации и пакет законопроектов, предложенный Минздравом, будут соотноситься друг с другом в случае их принятия в части их реализации.

Тем не менее, по мнению юриста, "лучшие практики, взятые из обсуждаемого закона 2309а-4 и пакета законов Минздрава, могут дать хорошее подспорье для успешной реализации реформы в сфере здравоохранения уже в 2017 году", - считает А.Пшенишнюк.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон №2309-д об усовершенствовании законодательства в вопросах деятельности учреждений здравоохранения, предусматривающий, в частности, предоставление автономий клиникам в вопросах хозяйственных деятельности. Закон запрещает приватизацию государственных и коммунальных больниц и предусматривает перевод медучреждений из статуса бюджетных учреждений в статус некоммерческих и неприбыльных предприятий, а также возможность официально оплачивать оказанную медпомощь медучреждением за средства разных финансовых источников - государственного, областного, городского и районного бюджетов, страховых компаний, фондов, средств любых юридических лиц и физлиц.

Согласно закону, главный врач самостоятельно будет решать, на что будут расходоваться средства. При этом для контроля за его деятельностью и защиты прав пациентов местными советами будут создаваться наблюдательные советы.

Законопроект №2309а-д в первом чтении был проголосован в апреле 2016 года.

И.о министра здравоохранения Уляна Супрун ожидает, что правительство на следующей неделе зарегистрирует в Верховной Раде одобренный им законопроект о государственных финансовых гарантиях относительно предоставления медицинских услуг и обеспечения лекарственными средствами, регулирующий реформирование системы здравоохранения, в частности на первичном уровне.

Ранее У.Супрун заявила, что закон о государственных финансовых гарантиях должен быть принят до конца мая 2017 года, в противном случае реформа будет отложена до 2021-2022 гг.