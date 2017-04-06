Минздрав надеется на принятие в ВР законопроекта о государственных финансовых гарантиях на следующей неделе

Министерство здравоохранения рассчитывает на принятие на следующей неделе в первом чтении законопроекта о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинской помощи и лекарственных средств, сказала и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун на пресс-конференции в четверг.

"На следующей неделе, мы надеемся, что этот законопроект будет проголосован в первом чтении. Для этого нужнот 228 голосов и политическая воля для продвижения реформы здравоохранения", – сказала она.

В свою очередь, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что данный законопроект адаптирует европейский опыт в сфере финансирования системы здравоохранения к реалиям Украины, закладывает основы для системы, которая будет работать для людей, и предоставлять полный спектр услуг высокого качества по лечению и профилактике.

"Без принятия данного законопроекта невозможно улучшить услуги, снизить финансовую нагрузку на пациентов, перераспределить средства на более эффективные услуги", - отметил Х.Мингарелли.

Как сообщалось, Кабмин одобрил законопроект Минздрава "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств", а также еще ряд законопроектов, в частности. "О дополнительных государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств лицам, которые защищают независимость. Сувернитет и территориальную целостность в антитеррористической операции и обеспечивают ее проведение", "О внесении изменений в Бюджетный кодекс о расходах на первичную медицинскую помощь", "О внесении изменений в статьи 3,8, 35-1 Основ законодательства Украины о здравоохранении" для передачи их в парламент.