Украинское законодательство в сфере суррогатного материнства стоит на страже интересов генетических родителей – юрист

Украинское законодательство в сфере суррогатного материнства, являясь в целом благоприятным для этого направления, стоит на страже интересов генетических родителей, такую характеристику действующей в Украине нормативной базе дали эксперты юридической фирмы "Астерс" – партнер Светлана Чепурная и юрист Ольга Лепихина.

Юристы подчеркнули, что в украинской правовом поле лишь грубыми штрихами очерчены общие направления регулирования суррогатного материнства, установлены условия и показания к применению метода, алгоритмы осуществления лечения, базовый перечень документов и порядок регистрации родительских прав. При этом содержательное наполнение отдается на откуп участников программы и определяется в договорном порядке.

Эксперты отмечают, что в целом, согласно действующей в Украине нормативной базе, ограничения для участия в программе суррогатного материнства минимальны. Так, пройти лечение могут мужчина и женщина, граждане Украины или иностранцы, которые состоят в зарегистрированном браке и имеют соответствующие медицинские показания. Суррогатной матерью может быть совершеннолетняя дееспособная женщина без медицинских противопоказаний, которая имеет собственного здорового ребенка.

При этом важно, что ребенок должен иметь генетическую связь с обоими или одним из потенциальных родителей (гестационное суррогатное материнство).

В то же время классический тип суррогатного материнства, при котором ребенок генетически связан с суррогатной матерью, в Украине запрещен.

Кроме того, не могут воспользоваться этим методом одинокие мужчины и женщины, а также иностранцы, которые состоят в зарегистрированном однополом браке.

"Программа суррогатного материнства – это один из методов лечения бесплодия, а не возможность аутсорсить репродуктивную функцию для того, чтобы не наносить вред своей фигуре, не выпадать из социальной жизни или избежать других "неудобств" социального характера, связанных с беременностью, вынашиванием и рождением ребенка", - считают эксперты юрфирмы.

В то же время они отмечают, что лояльность украинского законодательства в сфере суррогатного материнства является "палкой о двух концах", так как "практически полная вседозволенность влечет за собой отсутствие единых подходов у участников рынка и целый ряд проблем в процессе реализации программы". В частности, украинское законодательство не содержит требований к основополагающему документу – договору потенциальных родителей с суррогатной матерью, устанавливая только, что для участия в программе нужно предоставить нотариально удостоверенную копию такого договора.

"Содержание такого договора – фантазия в лучшем случае юристов, а в худшем потенциальных родителей и суррогатной матери, которые с целью сэкономить берут шаблон из интернета. Как свидетельствует практика, такая бережливость может привести к крайне печальным последствиям", - подчеркивают эксперты "Астерс".

Они также отмечают, что для иностранных потенциальных родителей наиболее серьезной проблемой является наличие трудностей при вывозе с Украины и легализации ребенка в стране резидентства родителей.

"Добросовестные консультанты всегда рекомендуют предварительно получить юридическое заключение на родине и в посольстве их страны в Украине. Однако есть случаи, когда в погоне за материальным вознаграждением клиники и агентства берутся за программы с участием потенциальных родителей, в стране которых суррогатное материнство запрещено", - отмечают С.Чепурная и О.Лепехина.

Он и также обращают внимание, что отсутствие контроля и безнаказанность со стороны государства создает в сфере суррогатного материнства "благодатную почву для разного рода нечистых на руку делков, что помимо проблем для участников программы, несет и репутационные риски для государства".

В целом, по мнению экспертов "Астерс", украинское законодательство стоит на страже интересов генетических родителей. В частности, установлена презумпция родительства потенциальных родителей, т.е. суррогатная мать изначально не имеет никаких прав на ребенка. Более того, существует прямой запрет для суррогатной матери оспаривать материнство.

Вместе с тем юристы считают необходимым соблюдать баланс интересов потенциальных родителей и суррогатной матери. Они также подчеркивают, что "самый незащищенный участник – это ребенок, именно его интересы должны стоять во главе угла".

Суррогатное материнство – это один из видов ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), при котором у биологической матери нет возможности выносить беременность по состоянию здоровья.