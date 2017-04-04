Медицина

12:58 04.04.2017

К госпрограмме реимбурсации стоимости лекарств присоединилось около 150 аптек - Гройсман

К государственной программе реимбурсации (возмещения стоимости) лекарственных средств для лечения бронхиальной астмы (БА), диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) присоединилось уже 150 аптек, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Уже около 150 аптек присоединились к этой программе", - сказал премьер журналистам после конференции в Киеве во вторник.

По его словам, 35 производителей официально подтвердили наличие необходимых лекарств в Украине, 15 из них - из Европейского Союза.

В.Гройсман подчеркнул, что сеть аптек-участников программы будет постоянно расширяться.

Премьер добавил, что старт госпрограммы уже приводит к снижению цен на некоторые препараты.

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