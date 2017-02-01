Фармдистрибьютор "БАДМ-Б" стал самым активным победителем торгов по закупке лекарств через ProZorro

Фармацевтический дистрибьютор ООО "БАДМ-Б" стал самым активным поставщиком фармпродукции для украинских медицинских учреждений по итогам закупок через систему ProZorro за 2016 год, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член наблюдательного совета ProZorro, руководитель торговой площадки Zakupki.Prom.ua Николай Жандоров.

Согласно данным ProZorro, фармбдистрибьютор "БАДМ-Б" за 2016 год подал 1420 победных предложений, то есть выиграл почти в 13% завершенных торгов.

Про этом Н.Жандоров отметил, что "БАДМ-Б" занял четвертое в системе ProZorro среди поставщиков всех категорий по количеству победных предложений.

Всего по данным системы ProZorro в 2016 году украинские медучреждения провели более 16 тыс. закупок фармацевтической продукции.

Самый большой спрос при покупке фармпродукции медучреждениями Украины наблюдался на общие лекарственные средства, в том числе реактивы и контрастные вещества, медицинские растворы, диагностические средства, токсины, противопаразитарные средства, инсектициды, и прочие - в этой товарной категории было проведено 42% от всех закупочных процедур.

По подсчетам Н.Жандорова, с помощью ProZorro в 2016 году удалось сэкономить 115 млн грн. бюджетных средств. При этом максимальная экономия при закупке лекарственных средств (11,5 млн грн) была достигнута в тендере Государственной пенитенциарной службы Украины с ожидаемой стоимостью 33 млн грн.

Самым активным покупателем фармпродукции в 2016 году среди медицинских учреждений стал Киевский городской родильный дом №6, который провел 124 тендера с ожидаемой стоимостью 2,9 млн грн за год.

"Закупки роддома, вплоть до самых мелких - до тысячи гривень, проводились через ProZorro. К примеру, учреждение в марте объявило свои самые низкобюджетные торги на тест-реагенты на сумму 600 грн. В ходе аукциона удалось снизить первоначальное предложение на треть. С таким подходом роддому за год удалось сэкономить почти 600 млн грн или 30% от суммы собственных завершенных тендеров", - сказал Н.Жандоров.

В то же время, по его информации, в сфере закупок фармпродукции за 2016 год количество обжалованных тендеров составило всего 441, или 3,2% от общего количества конкурентных торгов по фармпродукции.

Жалобы и требования за 2016 год подали 130 компаний. Среди них самыми активными были ООО "БАДМ-Б" - 34 жалобы и требования, ООО "Госпитальный менеджмент" - 26, ООО "НТР" - 22.

Как сообщалось, согласно закону "О публичных закупках" проведение тендеров через систему публичных электронных закупок ProZorro в 2016 году стало обязательным с 1 апреля - для монополистов и центральных органов исполнительной власти, а с 1 августа - для всех остальных госзаказчиков.