Медицина

13:36 01.02.2017

Введение референтного ценообразования на лексредства перенесено на 1 апреля

Референтное ценообразование начнет действовать в Украине с 1 апреля вместе с программой реимбурсации лекарственных средств.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров Украины в среду.

"Проанализировав подготовительную работу по введению регулирования, проведя консультации с производителями и операторами рынка, надлежащее исполнение регулирования требует более длительного переходного периода", – сказала и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Кабмин принял постановление № 862 "О государственном регулировании цен на лекарственные средства", а также постановление №863 "О введении возмещения стоимости лекарственных средств", которыми утвердил введение референтных цен на лекарственные средства по сердечно-сосудистым заболеваниям, бронхиальной астме и сахарному диабету ІІ типа, с 1 января 2017 года и их реимбурсацию с 1 апреля 2017 года.

В свою очередь операторы рынка высказали обеспокоенность возможностью исчезновения с украинского рынка оригинальных препаратов иностранного производства по данным нозологиям из-за невозможности снижения производителями цен.

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